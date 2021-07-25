В Екатеринбурге моряки отмечают День ВМФ, до купания в фонтанах пока не дошло (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня отмечают День Военно-морского флота. Моряки еще с утра собрались в парке Маяковского, где каждый год проходят гуляния. Очевидцы сообщают, что празднующие уже сильно навеселе.

Никаких официальных мероприятий в ЦПКиО в этом году не проводят – информации об этом нет на страницах парка. По всей видимости, отслужившие во флоте собираются в парке по привычке: в прошлые годы здесь регулярно проходили торжества, которые нередко заканчивались купанием в фонтане.

По словам очевидцев, сегодня в парке тоже много пьяных людей с флагами. Но на данный момент они ведут себя прилично, не мешая другим гуляющим.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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