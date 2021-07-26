Водитель проехал на красный свет и сбил ребенка (ФОТО)

Молодой водитель на «Тойоте Карина» проехал перекресток на красный сигнал светофора и сбил 9-летнего мальчика, который переходил дорогу.

Как сообщили в городском ОГИБДД, это случилось в воскресенье, в 15:33, напротив дома № 47 по улице Ильича. Бабушка пострадавшего рассказала, что они с внуком переходили проезжую часть дороги от трамвайной остановки по пешеходному переходу на зеленый свет, мальчик шел впереди, и вдруг неожиданно со стороны улицы Индустрии выехала машина. В результате ДТП 9-летний мальчик был госпитализирован с ушибами и ссадинами.

Автомобилем управлял 18-летний молодой человек с водительским стажем 3 месяца. Он пояснил, что торопился на заказ, проезжая перекресток, не заметил, что ему горит красный, в результате наехал на ребенка. Проводится дознание.

В ГИБДД напоминают, что за проезд на красный сигнал светофора автолюбителю грозит штраф в размере 1000 рублей, а в случае повторного нарушения – штраф 5000 рублей или лишение водительских прав до 6 месяцев.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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