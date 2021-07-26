Жара вернется в Екатеринбург к концу недели

В Свердловскую область с циклоном пришла прохладная погода, но лето еще успеет порадовать уральцев теплом. В ближайшие три дня в Екатеринбурге ночная температура воздуха будет колебаться от +10 до +12 градусов, а днем не превысит +20 °C. Во вторник возможна гроза, а в среду ожидается кратковременный дождь, сообщает уральский гидрометцентр.

Но уже к пятнице погода заметно наладится. Днем воздух прогреется до +27 градусов, ночью столбики термометров будет держаться на отметке +13. Выходные будут теплыми, но дождливыми.

Метеорологи отмечают, что средняя температура воздуха в июле в Екатеринбурге составила +20 градусов, что на один градус выше нормы. Самым холодным днем стало 14 июля, когда на улице было всего +9 градусов, а самый жаркий день зафиксирован 2 июля, температура воздуха в этот день поднималась до +34 °C.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 26.07.21

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