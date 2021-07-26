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Понедельник, 26 июля 2021, 10:56 мск

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Уральских губернаторов проверили на устойчивость

Коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг» выпустил очередной рейтинг устойчивости губернаторов. Среди глав регионов УрФО последнее место занял свердловский губернатор Евгений Куйвашев с 12 баллами, первое – Алексей Текслер (Челябинская область) с 17 баллами.

Согласно докладу, Куйвашев получил только три из пяти баллов за крупные проекты и единицу – за экономическую привлекательность региона. За качество политического менеджмента Куйвашев получил тройку. Плюс у него три штрафных балла – за федеральные и региональные конфликты и уголовные дела против членов его команды (дело МУГИСО). В целом Куйвашеву удалось пока не попасть в красную зону, но очень многое будет зависеть от результатов выборов в Госдуму и заксо. Напомним, Куйвашев сам возглавил партийные списки «Единой России» в обеих кампаниях. По мнению экспертов «Минченко консалтинг», это делает его, как и других губернаторов, лично ответственным за итоги выборов. Есть и другие факторы риска.

«Как мы констатировали ранее, эксперимент с разведением вертикали власти и партийной структуры признан неудачным. Поэтому более чем в половине субъектов РФ региональные списки ЕР в Госдуму поведут сами губернаторы. Это существенно усилит нагрузку на губернаторский корпус и формализует ответственность глав регионов за федеральную избирательную кампанию. Добавим в эту комбинацию и несколько «губернаторских» стресс-тестов, которые упоминались ранее: 1) фактор антиистеблишментных настроений и запрос на социальную справедливость; 2) высокие ожидания наращивания социальной поддержки; 3) рост цен на продовольственные товары; 4) негативная реакция части общества на кампанию по вакцинации от Covid-19», – говорится в докладе.

Самым устойчивым, как уже говорилось, стал губернатор Южного Урала Алексей Текслер. У него более высокие баллы за качество политического менеджмента и нет ни одного «штрафного». На втором месте – Дмитрий Артюхов (ЯНАО), преимущество которого – крупные экономические проекты. На третьем – Наталья Комарова (ХМАО) с такими же плюсами, как у Артюхова. Минус – региональные конфликты. Четвертую строчку занял Александр Моор (Тюмень), получивший самую высокую оценку за связи в Москве. На пятом месте – Вадим Шумков (Курганская область), который, по мнению экспертов, обогнал коллег по экономической привлекательности региона.

Екатеринбург, УрФО, Елена Владимирова

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