Силовики могут возбудить уголовное дело после потопа в школе, которую недавно отремонтировали

Прокуратура и правоохранители разбираются, кто виноват в том, что после ремонта крыши уральскую школу затопило во время дождя. Об этом ЧП «Новый День» подробно рассказывал в начале июля – в школе поселка Озерный (город Реж) пошел настоящий ливень, не помогли ни расставленные ведра, ни тряпки. А всего год назад на ремонт кровли потратили 4 миллиона рублей. Пострадали актовый зал и несколько классов. Администрация городского округа планировала подавать в суд, а подрядчик, ООО «Строй-ка», устранился от комментариев.

Сегодня в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области рассказали, что идет проверка. Школу затопило из-за ненадлежащего выполнения работ подрядчиком, но со стороны управления образования Режевского городского округа был недостаточный контроль, главе округа внесли представление. «Также Режевская городская прокуратура по факту ненадлежащего выполнения ООО «Строй-ка» ремонтных работ кровли здания школы № 46 направила материалы проверки в следственные органы для дачи уголовно-правовой оценки действиям подрядчика и должностных лиц, принявших некачественные работ», – отметили в прокуратуре.

К новому учебному году крышу починят – поможет АО «Сафьяновская медь» (входит в УГМК, крупнейшее предприятие Режа). Глава поселка Озерный Татьяна Агафонова говорила «Новому Дню», что у них будут просить помощи – очевидно, предприятие согласилось.

Потоп в школе

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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