Число новых случаев коронавируса остается стабильным – около 500 в сутки

В Свердловской области за сутки зарегестрировано 494 новых случая коронавируса и 16 смертей. Уровень заболеваемости остается примерно одинаковым на протяжении последней недели.

По данным оперштаба региона, 156 новых заболевших – жители Екатеринбурга. В тяжелом состоянии в больницах находятся 786 человек, из них 477 – в реанимации, в том числе 368 – на аппаратах ИВЛ. Число госпитализированных пациентов в состоянии средней тяжести составляет 6 538. Состояние остальных – удовлетворительное.

Всего с начала пандемии в Свердловской области выявили 104 918 случаев Covid-19, 4259 человек умерли.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 26.07.21

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