МЧС предупредило о штормовом ветре

В Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 м/с, предупреждает главное управление МЧС России по региону. Пр данным чрезвычайного ведомства, непогода придет уже завтра.

«В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить. Садоводам и огородникам рекомендуется отложить работы на своих участках, проверить ветрозащитные конструкции», – напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Там попросили пешеходов держаться подальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи и деревьев, а также остерегаться летающих крыш и вырванных оконных конструкций. «Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий», – отметили там.

Автомобилистов также попросили быть внимательнее, выбирать места для парковки с осторожностью – не вставать у билбордов, фасадов зданий, а лучше вообще пользоваться крытым паркингом.

В случае ЧП – звонить 101 или 112.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 26.07.21

Детский лагерь УрФУ перенес смены из-за заноса Covid-19. / Партийное бегство и тотальный одобрямс – чем запомнилось заксо уходящего созыва. / В Екатеринбурге переполнено «кладбище» снесенных киосков (ФОТО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»