За выходные четверо велосипедистов попали в ДТП: ехали по трассе, посреди дороги и в темноте (ФОТО)

За выходные на Среднем Урале в ДТП попали четыре велосипедиста, трое получили серьезные травмы, а еще один скончался.

Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, в субботу на ЕКАДе автомобилистка за рулем «Ниссана» не заметила велосипедиста, который ехал в том же направлении. По словам женщины, ее скорость была 60 километров в час. Погибший велосипедист – 29-летний житель Екатеринбурга.

В воскресенье в Тавде водитель автомобиля «Ниссан» сбила женщину 1966 года рождения на велосипеде. Автомобилистка рассказала, что велосипедистка ехала посередине проезжей части, а когда машина оказалась рядом, женщина направила двухколесный транспорт вправо, на полосу движения машины. Велосипедистка наехала на «Ниссан», у нее сотрясение головного мозга и закрытая черепно-мозговая травма.

В Краснотурьинске 81-летний водитель «Хенде» выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу двухколесному транспорту, за рулем которого был мужчина 1980 года рождения. Велосипедист резко затормозил и упал, его госпитализировали с серьезными травмами.

В Богдановиче ночью, около 23 часов, под колеса «Мицубиси» попал велосипедист 2002 года рождения, который в темноте без светоотражающих элементов на одежде переезжал проезжую часть. У него сотрясение головного мозга, ушибленная рана головы, ушиб плеча и грудного отдела позвоночника.

Всего в этом году в регионе произошло 68 аварий с участием велосипедистов, трое из них погибли. Чаще всего, отметили в ГИБДД, велосипедисты сами провоцируют аварии, а самое распространенное нарушение – пересечение проезжей части на велосипеде.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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