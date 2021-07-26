В Екатеринбурге разработают план развития набережных (ФОТО)

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил разработать план развития водно-зелёного каркаса Екатеринбурга. К такому решению он пришел после визита в Железнодорожный район города. Глава региона в компании мэра города Алексея Орлова осмотрел состояние Малаховской плотины на реке Ольховке. Это сооружение, состоящее из шести пролётов, по центральной оси которого идёт сам канал водосброса, давно нуждается в реконструкции. При этом плотина – объект культурного наследия, построенный в 1824 году. Саму Ольховку тоже стоило бы почистить.

«Если оставим без внимания реки, они будут умирать. Нам нужен план развития водно-зеленого каркаса города, который бы обсудили экологи, эксперты, общественники. Городским властям необходимо разработать такую программу спасения наших городских рек и обсудить его на совете неравнодушных граждан. Нам нужно оставить нашим детям красивые, чистые реки: и саму Исеть, и ее притоки», – поручил Евгений Куйвашев.

Также сегодня обсудили ремонт улицы Машинистов, где предполагается реконструировать сети освещения, установить шумозащитные экраны, а в следующем году заменить асфальт на проезжей части. В числе других планов – проект благоустройства парка возле Уральского государственного университета, который выходит к Исети, и план благоустройства территории у здания СвЖД на Гражданской.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

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