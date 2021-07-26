30 тысяч за ремонт кнопочного телефона: более 80 екатеринбуржцев пострадали от фальшивых сервисных центров

За прошедшие два года от рук мошенников, представляющих сервисные центры по ремонту техники, пострадало более 80 екатеринбуржцев. Люди сдают в ремонт мобильные и ноутбуки, а потом либо не могут получить их назад, либо платят за ремонт больше, чем стоило само устройство. Решить проблему через суд практически невозможно, ведь пострадавшие сами подписывают договоры с нечеловеческими условиями из-за своей юридической безграмотности.

В редакцию «Нового Дня» обратился Михаил Коновалов, чуть было не ставший очередной жертвой обмана. Михаилу понадобилось срочно заменить клавиатуру на ноутбуке, он вбил запрос, перешел по первой же ссылке в «Яндексе» и, изучив сайт «Сервисного центра HP», отправил заявку. Спустя полчаса к Михаилу приехал курьер и забрал ноутбук – после подписания договора. Замена клавиатуры, по словам курьера, стоила 700 рублей.

Через пару часов Михаилу сообщили, что поломка его ноутбука более серьезная: расплавилась материнская плата, перестал работать аккумулятор. Теперь ремонт обойдется в 6000, такая сумма Михаила не устроила, и он решил отказаться от услуг. Однако возвращать устройство в ремонтном центре отказались, сначала уговаривали заплатить, а затем и вовсе сказали: часть работы уже сделана, без оплаты устройство назад не получите. А в подписанном ранее договоре как раз имелся такой пункт. Конечно, после этого Михаил более подробно изучил информацию об этом сервисном центре: люди в отзывах в один голос твердили: «Мошенники!».

«Схема у них давно отработана, – сообщает «Новому Дню» администратор сообщества «Группа обманутых» «ВКонтакте», где люди со всей страны делятся печальным опытом взаимодействия с подобными организациями. – Технику забирают, не ремонтируют, но требуют оплатить услуги. Если не оплачиваешь – не отдают, а затем, через пару месяцев, компания закрывается, и ни техники, ни денег, ни сервисного центра. И главное, юридически у них все чисто: ООО открывают новое, на другое лицо, а технику свою ищите у тех – старых».

Опыт Михаила, к сожалению, не единичный. Сеть мошеннических сервисных центров действует по всей стране, а название постоянно меняется. По словам администратора «Группы обманутых», которую он основал несколько лет назад, когда сам попался на удочку, к нему обращаются пострадавшие от фирм с разными названиями, но все они позиционируют себя как официальные сервисные центры. Конкретно от екатеринбуржцев жалобы в группу поступали на две компании: «Сервисный центр HP» и ООО «Контур». В общей сложности только за помощью в социальную сеть обратилось 83 жителя Екатеринбурга.

«А ведь есть много бабушек и дедушек, которые попадаются на это, но нигде не сообщают, – говорит администратор. – Они спокойно выкладывают по несколько десятков тысяч за свой кнопочный телефон, где нужно поменять батарейку».

А тем временем Михаил, испугавшись за свой ноутбук, сам отправился в сервисный центр, который с самого начала отличался от иных компаний по предоставлению услуг. Офис находится за железной дверью с замком, просто так не войти. В окне офиса стоит охранник и просит не заглядывать в окна. Когда Михаила после нескольких звонков пустили в центр, навстречу ему вышла неприветливая девушка. Ноутбук она вынесла, но тут же занесла обратно, попросив Михаила оплатить услуги курьера, которые по договору стоили 450 рублей. Все происходящее походило на детский сад: девушка не дала даже посмотреть на ноутбук, пока не получила деньги, аргументируя тем, что Михаил может вырвать устройство из ее рук и убежать. После оплаты она все же вынесла ноутбук, и Михаил сразу же понял: его даже не разбирали, ведь пломба цела. В группе обманутых сказали: молодой человек легко отделался, ведь заплатил всего 450 рублей, а не 30 тысяч, как другие.

«Чтобы не попасться мошенникам, в первую очередь необходимо всегда смотреть отзывы, не только на официальном сайте, но и на других площадках. Мошенникам часто пишут много негативных однотипных отзывов, – сообщает «Новому Дню» директор МБУ «Центр правозащзиты по Екатеринбургу» Янина Голубева. – А также при выборе сервисных центров необходимо отдавать предпочтение тем, которые имеют не только офис по приему заказов, но и ремонтные мастерские».

По словам Янины Голубевой, чтобы избежать обмана, необходимо изучить всю информацию о сервисном центре: название организации, ФИО руководителя, местонахождение и регистрацию, ИНН или ОГРН. В открытом доступе должна быть информация с перечнем услуг, ценами, сроками и образцами договоров.

«Если мастер или курьер приходит к вам домой, необходимо проверить у него все документы, – поясняет Янина Голубева. – Он должен показать должностной документ и паспорт, при этом данные лучше переписать, включая адрес регистрации».

Чтобы полностью исключить возможность обмана, необходимо сверить информацию сайта с Единым государственным реестром юридических лиц и ИП. Эта информация доступна круглосуточно на сайте Федеральной налоговой службы – запрос несколько секунд, зато спасает от чужого ИНН на сайте или данных подставного лица. А еще не нужно верить всем ярким сайтам – за красочностью и интерактивностью может скрываться отсутствие прайс-листа и информации о предпринимателе.

В договоре – самой опасной части, должно содержаться следующее: вид услуги, цена, точное наименование, описание и цена материалов, отметка об оплате, даты приема и гарантийные сроки. А также должность работника и подписи обеих сторон. Особое внимание следует уделить диагностике: в договоре должно быть четко прописано, бесплатно она проводится или нет, и в каком виде будет представлен отчет.

«Если вы все же стали жертвой мошеннических действий, необходимо обращаться в полицию, хотя восстановить свои права в таких ситуациях крайне сложно», – отмечает Янина Голубева.

Екатеринбург, Мария Зыкова

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