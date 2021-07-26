Екатеринбургский гимнаст Давид Белявский выиграл командное золото в Токио

Мужская сборная России по спортивной гимнастике завоевала золото в командном многоборье на Олимпиаде в Токио. В состав команды вошел спортсмен из Екатеринбурга и выпускник УрФУ Давид Белявский. Он и его партнеры – Никита Нагорный, Артур Далалоян и Денис Аблязин – впервые стали олимпийскими чемпионами.

Российские гимнасты одержали победу с минимальным отрывом от ближайших конкурентов – команд Японии (второе место) и Китая (третье место). Результат победителей – 42,632 балла.

Давид Белявский показал отличные результаты на своих коронных снарядах – брусьях (15,333) и коне (14,841). За выступление на перекладине он тоже получил очень высокий балл – 14,633.

Все четверо победителей являются чемпионами мира в командном многоборье 2019 года. На летней Олимпиаде в Рио-де-Жанейро российские гимнасты в той же дисциплине завоевали серебро.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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