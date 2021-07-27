Жители Екатеринбурга оказались одними из самых курящих в России

В России курит около 28% жителей. К таким выводам пришли аналитики из агентства Zoom Market после опроса населения 22 городов страны. Больше всего курильщиков оказалось в Брянске, Челябинске и Омске.

Десятку замкнули Ростов-на-Дону, Саранск, Тамбов, Пермь, Волгоград, Екатеринбург и Краснодар. Во второй десятке – Саратов, Симферополь, Уфа, Воронеж, Москва, Самара, Нижний Новгород, Красноярск, Казань и Новосибирск. Меньше всего курильщиков оказалось в Санкт-Петербурге и Махачкале.

«11% из некурящих респондентов, попавших в выборку, указали, что раньше курили», – сообщили исследователи.

Добавим, в мае 2021 года Минздрав России получил награду от Всемирной организации здравоохранения за вклад в борьбу с табакокурением – в стране к 2020 году удалось резко снизить число курильщиков. Если в 2009 году их было 40%, то к прошлому году курил только каждый четвертый. При этом употребление табака по-прежнему остается проблемой для российского здравоохранения, так как от болезней, связанных с этой привычкой, умирают около полумиллиона человек в год.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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