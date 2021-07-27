В Екатеринбурге пройдет парусная регата в День города, который отмечается онлайн

В Екатеринбурге в рамках празднования Дня города состоится открытый чемпионат Европы по парусному спорту. Соревнования пройдут в акватории Верх-Исетского пруда с 17 по 22 августа. При этом все торжественные мероприятия к 298-летию уральской столицы переведены в онлайн из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки.

В парусной регате примут участие мужские и смешанные экипажи (в состав команд входят и женщины, и мужчины). Точный состав участников турнира еще не определен.

«Свои коррективы вносит пандемия, и некоторые спортсмены просто не могут покинуть свои страны для участия в соревнованиях или по возвращении из России их ждет 10-дневный карантин, как, например, у французов. На сегодня известно о девяти экипажах из Италии, Польши, Финляндии, Франции и, конечно, из России», – сообщили организаторы.

Чемпионат пройдет в формате матчевых гонок, то есть яхтсмены не выходят на старт одновременно, а соревнуются в парных гонках. По сумме набранных очков будут определены полуфиналисты, а затем финалисты, которые и разыграют первенство. В 2021 году международная регата будет проходить на яхтах класса «Рикошет-747».

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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