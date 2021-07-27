Мама мальчика вызвала полицию в детский лагерь по подозрению в изнасиловании

В лагере «Заря» Свердловской области произошел инцидент: мама мальчика из младшего отряда вызвала полицию по подозрению в изнасиловании.

«На днях весь воспитательский состав на срочное собрание вызвала к себе заместитель директора, – сообщила «Новому Дню» воспитательница другого уральского лагеря Карина Устинина. – Мы получили информацию, что в «Заре» мальчики из младшего отряда изнасиловали своего соседа по комнате с использованием инородных предметов. К ним приехала полиция и проводит там проверку. Нам же отдали распоряжение: спать в одной комнате с детьми, чтобы не допустить похожей ситуации».

Из информации на форуме для родителей U-mama.ru «Новый День» выяснил, что случай в лагере действительно произошел, однако никакого изнасилования не было. Родители, чьи дети были в то время в «Заре», сообщили, что версии произошедшего две. По одной – над мальчиком неудачно пошутили и подкинули ему в кровать бутылку, из чего он и его мама сделали вывод о групповом изнасиловании. По второй – мальчик сам придумал эту историю, потому что захотел домой. Пользователи сайта уверяют, что на место прибыли медики и полиция, провели проверку и выяснили, что в реальности ЧП не было.

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе департамента образования, проверку по данному инциденту провели, факт изнасилования не подтвердился.

Районный следственный отдел комментировать ситуацию отказался.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 27.07.21

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