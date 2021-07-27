На Урале 490 новых зараженных Covid-19 и 490 пациентов в реанимации

В Свердловской области зарегистрировано еще 490 случаев Covid-19, в том числе – у 117 жителей Екатеринбурга. Всего с начала распространения инфекции в марте прошлого года в регионе подтверждены 105 408 случаев заражения. Некоторые люди болеют повторно, известны случаи, когда один человек заразился три раза.

«Состояние 840 госпитализированных оценивается как тяжелое, 490 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 386 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в больницы региона, составляет 6 702. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – отметили в оперативном штабе региона.

Из больниц выписали 445 человек. Зарегистрировано 17 случаев смерти от коронавируса. Всего в регионе инфекция унесла жизни 4 276 человек.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 27.07.21

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