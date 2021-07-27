Воры любят Kia Rio, Hyundai Solaris и Toyota: в полиции подвели статистику по квартирным кражам и угонам

За последние полгода в Свердловской области снизилось общее число квартирных краж и автоугонов. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС рассказал временно исполняющий обязанности замначальника Управления УК ГУ МВД России по Свердловской области Евгений Мурзин.

В регионе число квартирных краж снизилось на 16%, транспортных – на 33%, а количество угонов сократилось на 26% – на 80 случаев меньше, чем в прошлом году. При этом раскрываемость преступлений растет: по квартирным кражам она составляет 70%, по кражам транспорта – 46%, а по угонам остается без изменений – на 80%.

Евгений Мурзин отметил, что лидирующими городами по количеству квартирных краж являются Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск-Уральский и Сысерть.

Больше всех транспортных краж было совершено в Екатеринбурге и Первоуральске. Автомобили угоняются в темное время суток с неохраняемых парковок, а более дорогие марки воруют днем со стоянок возле торговых центров. В таких случаях воров обычно двое: один находится рядом с хозяином машины, считывает сигнал с автомобильного брелка, а затем с помощью ретранслятора передает данные своему подельнику, который заводит двигатель и уезжает. Всего за полгода было задержано шесть преступных групп по краже транспорта и угону. В топе автомобилей у воров находятся марки Kia Rio, Hyundai Solaris и Toyota, угонщики же предпочитают ВАЗ.

Чтобы обезопасить квартиры, Мурзин советует гражданам обеспечить свое жилье охранными системами, использовать специальные накладки для защиты замков, при этом самих замков должно быть несколько. Не помешает видеокамера с фиксатором движений и GSM-домофон, обеспечивающий трансляцию прямо на сотовый телефон. Для защиты коттеджа рекомендуется натягивать вдоль забора колючую проволоку, чтобы воры либо поранились и оставили как можно больше своих следов, либо и вовсе передумали совершать взлом дома.

«Да, количество преступлений снизилось, так как люди при закрытых границах ограничены в передвижениях и часто просто сидят дома, да и мы задерживаем специализированные преступные группы, которые просчитывают все до мелочей, – сообщает Евгений Мурзин. – Однако нужно оставаться внимательными, следить за своими вещами и сохранять бдительность».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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