В Свердловской области вырос размер среднего микрозайма

Жители Свердловской области стали брать большие суммы в микрофинансовых организациях. В июне средняя сумма «займа до зарплаты» по сравнению с прошлым годом выросла на 7,7% и составила 8175 рублей. Это несколько выше, чем в целом по России, – в НБКИ подсчитали, что в среднем займ в микрофинансовой компании за год вырос на 5,9% и составил 8,46 тысячи рублей.

«После сокращения выдачи весной 2020 года, связанного с карантинными мероприятиями, в 2021 году сегмент микрозаймов полностью восстановился. Также стоит отметить, что за год средний чек займа «до зарплаты» вырос не существенно, а в текущем году стабилизировался на уровне 8,4 – 8,5 тысяч рублей», – прокомментировал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Самые большие суммы «до зарплаты» берут жители Москвы (10,35 тысяч.), Воронежской (9,89 тысяч.), Ростовской (9,66 тысяч), Московской (9,61 тысяч) и Белгородской (9,38 тысяч) областей. А самый большой рост по сравнению с прошлым годом оказался в Кемеровской области (+18,9%), Красноярском (+16,2%) и Приморском (+15,4%) краях. Ставропольцы и тюменцы обращались за меньшими суммами, чем в июне 2020 года.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 27.07.21

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