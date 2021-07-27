«Мегафон» запустил голосового ассистента, принимающего звонки за абонента

Оператор «Мегафон» запустил голосового ассистента «Ева», который будет вместо абонента принимать звонок и общаться с собеседником. Робот сможет поговорить и со специалистами банков, и с родственниками. Расшифровку пропущенного вызова Ева отправит в мессенджер.

Как рассказали в пресс-службе «Мегафона», в Москве несколько тысяч пользователей уже могут бесплатно протестировать голосового ассистента. В Свердловской области и других регионах Ева появится осенью.

Специалисты компании разработали несколько десятков сценариев диалога, поэтому Ева может поддержать полноценную беседу как с близкими людьми абонента, так и в случае дозвона из разных организаций. Например, при звонке из банка с предложением по ипотеке Ева самостоятельно уточнит у специалистов все условия, после этого переведет разговор в текстовый формат и отправит абоненту аудио и печатную версию записи в Telegram.

«В среднем абоненты пропускают около 20% всех входящих вызовов – когда телефон выключен, или неудобно ответить на звонок, – рассказал коммерческий директор «Мегафона» Влад Вольфсон. – Ева – эффективный виртуальный ассистент, который поможет не пропустить важную информацию. Все управление помощником осуществляется через специальный чат в телеграме – для установки не нужно скачивать сторонние приложения. На этапе пилота мы продолжаем совершенствовать решение, дополняя его новыми функциями и возможностями. В будущем Ева сможет не только принимать, но и совершать звонки за абонента».

Голосовой ассистент разработан в продуктовой фабрике «Мегафона», где компания создает технологичные решения совместно со стартапами. Команда проекта использовала для обучения ассистента базу из нескольких тысяч звонков, привлекла к разработке профессиональных скрипт-дизайнеров, дикторов и продюсеров, чтобы добиться высокого качества диалога.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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