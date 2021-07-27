Возле «Екатеринбург Арены» открыли отель Hyatt Place Ekaterinburg (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня состоялось официальное открытие первого отеля Hyatt Place в России. Это более демократичные отели сети Hyatt. В новом средстве размещения – 146 дизайнерских номеров, конференц-залы, ресторан и спорт-бар. Отель сможет принять гостей крупных мероприятий, которые пройдут в городе в ближайшие годы.

Общая площадь помещений Hyatt Place Ekaterinburg, расположенного рядом со стадионом «Екатеринбург Арена», – 9,1 тысячи квадратных метров. Это 14 надземных этажей и два подземных. На основных этажах расположились 146 дизайнерских номеров, в том числе номера кинг, твин, делакс и люкс. В каждом есть отдельные зоны для сна, работы и отдыха, а в номерах повышенной комфортности – еще и обеденная зона. Кроме того, отель приспособлен для приема маломобильных групп населения, есть два специализированных номера.

Питание в отеле доступно круглые сутки. Для этого работает ресторан, где утром сервируется завтрак в формате шведского стола, а в течение дня подаются популярные во всем мире блюда. Есть бар в лобби отеля и примыкающая зона продажи еды на вынос. Кроме того, в Hyatt Place Ekaterinburg начинает работать спортбар «5:0», ведь отель находится рядом со стадионом. Здесь за открытой барной стойкой или удобными столами для больших компаний можно посмотреть спортивные трансляции и попробовать крафтовое пиво от местных пивоварен.

На третьем этаже размещены четыре конференц-зала с прилегающими фойе для кофе-брейков и приветствия гостей. Эти общественные пространства оснащены необходимым оборудованием, комфортной мебелью, а также имеют доступ на террасы. Все это позволит регулярно проводить в отеле крупные деловые мероприятия. А их в Екатеринбурге обычно проходит много.

Кроме того, в отеле есть фитнес-центр с современными тренажерами и спортивным оборудованием, с финской и инфракрасной саунами, массажными комнатами, где можно восстановить силы и переключится с работы на отдых.

«Сегодня происходит очень интересное, значимое событие – образован еще один центр притяжения Екатеринбурга, – отметил сегодня на открытии отеля генеральный директор УГМК Андрей Козицын. – У нас есть еще много планов по дальнейшему улучшению того, как жить в этом городе, как в нем работать и отдыхать».

Присутствовавший на открытии полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев высказал мнение, что появление еще одного отеля такого уровня делает Екатеринбург третьей столицей в России – и это не оспаривается.

«Это показатель того, что областные и муниципальные власти совместно работают над проектами, повышающими инвестиционную привлекательность региона, – сказал Якушев. – Ну и, конечно, без наличия таких социально-ориентированных инвесторов, как акционеры Уральской горно-металлургической компании, подобные проекты бы не получились».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев считает, что в новом «Хаятте» будут останавливаться гости Универсиады, 300-летия Екатеринбурга и Чемпионата мира по волейболу. «Мы много работаем над развитием туристической сферы региона. Проводим крупнейшие деловые, спортивные и культурные мероприятия международного уровня. Свердловская область входит в топ-10 регионов России в Национальном туристическом рейтинге и продолжает укреплять свои позиции», – добавил губернатор.

Первые постояльцы заедут в Hyatt Place Ekaterinburg уже 31 июля.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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