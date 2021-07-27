Мошенники увели инстаграм известного адвоката

У известного екатеринбургского адвоката Сергея Колосовского увели инстаграм. Мошенники разместили в его аккаунте посты с просьбой провести деньги на счёт – средства якобы требуются на срочную операцию для матери, которую сбила машина. Авторы постов обещают все вернуть.

Сам Колосовский подтвердил «Новому Дню», что его аккаунт взломали. «Слава Богу, что все это поняли – и только подсмеялись, потому что «я» не смог насобирать 400 тысяч с миру по нитке. Все понимают, что если мне что-то понадобится – я позвоню. И уж точно не за деньгами», – прокомментировал он.

Адвокат уточнил, что восстанавливать доступ к аккаунту не будет.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 27.07.21

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