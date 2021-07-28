«Фермеры» из Нижнего Тагила украли 72 тонны чугунных труб

Три жителя Нижнего Тагила раскопали траншею экскаватором и утащили 72 тонны чугунных труб.

По версии следствия, один из обвиняемых получил план-схему земельного участка сельхозназначения, когда ему предложили поработать на нем. После изучения всей информации, в июле 2020 года расхитители выкопали экскаватором траншею, разломали ковшом чугунные канализационные трубы и вытащили их фрагменты. А затем вывезли их на грузовиках и сдали на металлолом.

Как сообщает областная прокуратура, уголовное дело по групповой краже в особо крупном размере передано в Пригородный районный суд.

Похитители канализаций украли более 72 тонн труб, а причиненный ими ущерб администрации Нижнего Тагила оценен в сумму свыше 1,1 миллиона рублей.

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 28.07.21

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