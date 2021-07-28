Из-за коронавируса на Среднем Урале на две трети сократилось количество трансплантаций печени

В листе ожидания на трансплантацию в Свердловской области сейчас находятся 65 человек с различными поражениями печени, из них 38% обычно не доживает до получения органа. А сейчас процент летальных исходов может стать еще выше: во время пандемии количество операций по пересадке печени сократилось в три раза.

«Ковид подорвал наши планы. Потому что трансплантация застопорилась. В 2021 году мы сделали лишь одну треть от того, что было запланировано [по трансплантациям печени]. Нам мешает пандемия. Надеемся, что это все пройдет и возобновится объем операций, который нам бы хотелось», – рассказала сегодня главный внештатный гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Свердловской области Елена Бессонова, отвечая на вопрос «Нового Дня» на пресс-конференции ТАСС.

По словам доктора, сейчас в листе ожидания на трансплантацию в Свердловской области – 65 человек. Это те люди, которые уже прошли полный курс обследований и могут сию минуту приехать в больницу в случае вызова на операцию. Нуждающихся в органе еще больше, но не все они обследованы, либо имеют противопоказания.

При этом дождутся операции лишь 62% от тех, кто уже стоит в листе.

«Много умирают в листе ожидания. За 2020 год процент летальных исходов среди тех, кто ожидал печень, составил 38%. Это те люди, которые не дождались трансплантации. Это много. Для сравнения: в США летальность людей в листе ожидания – 6%», – добавила Елена Бессонова.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 28.07.21

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