Лечим от коронавируса – получаем гепатит: в пандемию выросло число пациентов с болезнями печени

В Свердловской области в 2020-2021 году в разы возросло количество пациентов, которые обращаются в больницу с лекарственным гепатитом. Врачи связывают такой взрывной рост с пандемией коронавируса: при симптомах Covid-19 пациенты получают мощную антивирусную терапию, лечатся антибиотиками и другими лекарствами, в результате страдает печень. При этом доктора спешат утешить: такой гепатит излечим.

«С начала пандемии в разы увеличилось число пациентов с лекарственными поражениями печени. Когда у человека видят клинические проявления коронавируса, у врача первое движение – назначить антибиотик, мощные противовирусные препараты. Но даже самые безопасные лекарства приводят к токсическому поражению печени, некоторые вызывают поражение гепатоцитов, – рассказала сегодня на пресс-конференции в ТАСС главный внештатный гастроэнтеролог Министерства здравоохранения Свердловской области Елена Бессонова. – Лекарственные гепатиты выявляются обычно уже после выписки пациента с коронавирусом, когда он долечился. Появляется изменение в биохимии крови – и он обращается к врачу».

Лекарственный гепатит хорошо поддается лечению, но его важно вовремя диагностировать и назначить терапию. Поэтому переболевшим Covid-19 доктора советуют проверять основные показатели здоровья.

Еще страшнее заболеть коронавирусом тем, кто уже страдает хроническими печеночными патологиями.

«Исходы заболевших коронавирусом на фоне циррозов печени гораздо хуже, чем у здоровых людей. И чем сильнее цирроз, тем тяжелее протекает ковид, и тем более мы ограничены в назначении лекарств», – говорит Елена Бессонова.

По мнению доктора, частично обезопасить может прививка. Но перед вакцинацией обязательно нужно проконсультироваться с лечащим врачом.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 28.07.21

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