Почти 800 больных коронавирусом в Свердловской области находятся в тяжелом состоянии

В Свердловской области сохраняется стабильно высокий прирост случаев коронавируса – за последние сутки заболевание диагностировали еще у 495 человек. Из них 162 – это жители Екатеринбурга. Всего с начала пандемии выявлено уже 105 903 заболевших.

«Состояние 798 госпитализированных оценивается как тяжелое, 492 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 390 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести в больницах региона составляет 6791. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии», – сообщили в региональном оперштабе. Выписан 451 человек. Общее число выписанных достигло 98 453.

Зарегистрировано 18 случаев смерти больных Covid-19. Всего за эти полтора года от ковида скончались 4294 человек.

Екатеринбург, Людмила Прокофьева

Екатеринбург. Другие новости 28.07.21

Лечим от коронавируса – получаем гепатит: в пандемию выросло число пациентов с болезнями печени. / В год пандемии люди стали чаще умирать от наркотиков. Интервью с главным наркологом УрФО Антоном Поддубным (ФОТО). / Из-за коронавируса на Среднем Урале на две трети сократилось количество трансплантаций печени. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»