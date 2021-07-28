«Рок-музыки для Екатеринбурга не будет»: организаторы трансфера на фестивали не хотят рисковать и в следующем году

Организаторы автобусных туров на рок-фестивали из Екатеринбурга в этом году не стали продавать билеты, так как в прошлом году понесли серьезные финансовые убытки. Однако некоторые из них все еще находятся в «подвешенном» состоянии и не отменяют бронирование транспорта в надежде, что фестивали все же разрешат.

На open-air «Улетай», проходящий в Удмуртии недалеко от Сарапула, из Екатеринбурга всегда выдвигался автобус, но в этом году фестиваль сначала перенесли с июля на август, а теперь и вовсе могут отменить. Сейчас организаторы фестиваля ждут ответа от властей: когда состоится «Улетай» – в августе или в 2021 году. «Информации об отмене феста нет, – сообщил «Новому Дню» организатор автобусного тура из Екатеринбурга Тимур. – Даты перенесли на 19-22 августа, тур из Екатеринбурга перенесен так же. Мы продолжаем готовиться: автобус забронирован, аванс транспортной компании внесен, все билеты проданы, а возвраты из-за изменения даты были единичными».

Однако сами зрители называют состояние «подвешенным» и волнуются за будущие перспективы не только своего досуга, но и вложенных денег. «Мы на семью купили три комбо-билета, в которые входит трансфер и входной билет на фестиваль, – поделился с «Новым Днем» екатеринбуржец Николай Блинов. – Взяли отпуск на июль, однако все перенесли на август. И сейчас мы не сдаем билеты только потому, что ждать возврата денег около полугода, а мы заплатили более 15 тысяч. Все-таки рассчитываем попасть на «Улетай», пусть и на выходных, а не в отпуске».

По словам организатора автобусного тура, если фестиваль отменят, у него возникнут определенные сложности. Возврат средств с комбо-билетов нужно будет проводить через организаторов, а делается это в течение 6 месяцев. С автобусными билетами процедура проще, ведь здесь всей организацией занимается сам Тимур. А вот отмена фестиваля грозит организатору тура прямыми финансовыми потерями, ведь весь аванс уйдет транспортной компании как неустойка.

И если «улетайцы» все еще надеются и ждут, фанаты других фестивалей смогут посетить их только в 2022 году. До 2019 года автобусы отправлялись на «Нашествие», «Панки в городе» и «Доброфест», однако после отмены в 2020-м, никто не рискнул организовывать тур в этом году, даже пока официально фестивали не были отменены. «После того, как мы потерпели убытки из-за отмены феста в прошлом году, в этом решили попридержаться, – сообщает организатор трансфера до «Punks» Юрий. – Даже пока официально фестивали не были отменены, мы решили не рисковать. Насколько я знаю, никто в этом году за это не взялся. Что будет дальше – посмотрим, но думаю, что если ситуация не изменится, то и следующим летом будем ждать. Рок-музыки для Екатеринбурга не будет».

Екатеринбург, Мария Зыкова

Екатеринбург. Другие новости 28.07.21

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