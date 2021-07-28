Пелевин, «Анна Каренина» и «Реальный театр»: чем откроется театральный сезон в Екатеринбурге

Уже на этой неделе, 1 августа в Екатеринбурге театры начнут открываться после отпуска. Первым зрителей примет «Коляда-театр», который готовит барахолку и премьеру «Анны Карениной». С 3 августа заработает Центр современной драматургии, где можно будет посмотреть новый спектакль по рассказам Виктора Пелевина и премьеру кинорежиссера Алексея Федорченко. А в сентябре Екатеринбург ждет один из главных городских театральных фестивалей – «Реальный театр». Он откроет очередной сезон в ТЮЗе.

«Коляда-театр»: барахолка и Каренина

Первым, как почти и каждый год, откроется «Коляда-театр», который отметит 4 декабря 2021 года свое двадцатилетие. Спектакли здесь начнутся со 2 августа: покажут «Носферату» и «Не включай блондинку!».

Но еще до официального старта, 1 августа, Николай Коляда приглашает всех на барахолку «Коляда-Туча», которую устроят напротив здания театра с 11 до 15 часов. На столах, вешалках, помостах выставят реквизит и костюмы, которые когда-то участвовали в спектаклях, ныне снятых из репертуара. Все это презентуют семь новых артистов, которые приступят к работе в «Коляда-театре» с нового сезона.

Первая премьера намечена в «Коляда-театре» на 10 сентября. Это будет «Анна Каренина», которую Николай Коляда ставит по своей инсценировке знаменитого романа Льва Толстого. Режиссер рассказал корреспонденту «Нового Дня», что хотел сделать подзаголовок к спектаклю «Сцены из русской жизни».

«Потому что в романе Толстого так много из спокойной русской жизни! Как они цветы сажают, как на коньках посреди зимы катаются, песни какие-то поют – и все это хочется показать в спектакле», – рассказал Коляда. Кстати, актеры действительно будут кататься по сцене на коньках. На роликовых.

Про саму историю Николай Коляда говорит, что она невероятно современная.

«Никто никому не принадлежит. Никто не есть вещь, которую я могу забрать домой и буду на нее молиться. Все свободны. На мой взгляд, Анна погибла от того, что захотела сделать Вронского вещью, которая ей принадлежит. Чтобы он был всегда рядом, как собачонка. Но нельзя так ни в каких взаимоотношениях – ни между мужчиной и женщиной, ни между кем, – говорит Коляда. – И, конечно, хочется понять вот эту последнюю предсмертную минуту. Что у нее в голове происходит: Отчего она сошла с ума? Не от морфия ведь».

Зрители 10 сентября смогут увидеть «Анну Каренину» дважды: первый раз – в ТЮЗе на фестивале «Реальный театр». Второй раз – в самом «Коляда-театре».

ЦСД: Пелевин, Стругацкие и Федорченко

В Центре современной драматургии первый спектакль покажут 3 августа – это будет «Солнечная линия». А первую премьеру зрители увидят 19 августа – «Фокус. Группа. Show». По сборнику Виктора Пелевина актриса Алиса Кравцова сделает некий театральный сериал.

«Это будет начало театрального сериала, который мы запускаем по творчеству Пелевина. Подробности расскажем позднее. В сентябре известный кинорежиссер Алексей Федорченко выпустит в ЦСД премьеру спектакля по собственной пьесе «Вторая Бар-Мицва». Это будет биография американского предпринимателя Арманда Хаммера (был известным коллекционером произведений искусства, доверенным лицом Ленина, имел месторождение под Алапаевском – прим.ред)», – рассказал «Новому Дню» главный режиссер ЦСД Антон Бутаков.

В этом сезоне ЦСД вернется к детскому репертуару, который не пополнялся с 2018 года. Выпустят сразу три сказки: «Римские фантазии» по Джанни Родари, «Ежик в тумане» по Сергею Козлову, «Вверх тормашками» по Ксении Драгунской. А самая масштабная премьера запланирована на март 2022 года.

«Мы выпускаем спектакль «Трудно быть богом». Это будет очень сложная, большая история – и по Стругацким, и по фильму Германа», – рассказал Антон Бутаков, добавив, что театр очень надеется в этом сезоне получить новое здание и переехать.

Театр драмы: «Служебный роман» и «Сон в шалую ночь»

Свердловский академический театр драмы начнет сезон 17 августа спектаклем «Лифт». А первая премьера назначена на 10 сентября. Это будет спектакль «Магнит» – история в десяти песнях, посвященная судьбе и творчеству русского поэта Аркадия Кутилова. Предпоказ эскиза этого спектакля зрители видели на закрытии сезона.

«В новом сезоне нас ждут новые встречи и новые премьеры, – рассказал директор Театра драмы Алексей Бадаев. – За работу над «Сном в шалую ночь» Шекспира возьмется полюбившийся публике постановкой «Железновой Вассы Матери» творческий тандем режиссера Уланбека Баялиева и сценографа Евгении Шутиной. Свою версию пьесы Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова «Сослуживцы», легшую в основу знаменитого фильма «Служебный роман», представят Дмитрий Зимин и Владимир Кравцев. Будут и другие премьеры, название которых мы пока не будем разглашать, ведь должна же оставаться какая-то интрига?».

ТЮЗ: «Реальный театр»

ТЮЗ откроет сезон 1 сентября «Волшебником Изумрудного города» – премьерой сезона прошедшего. Но главным событием сентября в театре, да и во всем театральном Екатеринбурге, станет XVI фестиваль «Реальный театр». За 6 дней на разных сценах по несколько раз покажут 14 спектаклей театров из Новосибирска, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Тюмени, а также из Таллина (Эстония). Например, Мастерская Олега Кудряшова из ГИТИСа привезет спектакль «Толстая тетрадь» по «самой жесткой книге ХХ века», роману Аготы Кристоф. После московской премьеры критики написали, что эта работа хоть и студенческая, но скорее всего благодаря профессионализму она останется жить в театральной среде и дальше. Пермский «Театр – Театр» покажет оперу для драматических артистов «Антигона» 16+ известного режиссера Романа Феодори. Театр-фестиваль из Санкт-Петербурга готовит «Версальский экспромт» (Анатолий Праудин).

Будут представлены и местные театры. Как мы писали выше, «Коляда-театр» покажет «Анну Каренину», Свердловская драма – «Пролетая над гнездом кукушки» и сам ТЮЗ – свою танцевальную «Пиковую даму».

Добавим, что большинство остальных крупных театров Екатеринбурга (Музкомедия, Оперный и другие) откроются ближе к середине сентября.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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