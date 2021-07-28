В районе развязки на Россельбане планируется еще одно перекрытие

На ремонтируемой развязке Кольцовского тракта запланировано еще одно кратковременное перекрытие. Как сообщили в пресс-службе администрации Екатеринбурга, 30 июля с 2 до 4 часов ночи будет закрыто движение в переулке Базовом на пересечении с улицей Луганской. Причина – технические работы.

«На месте проведения работ будут установлены соответствующие знаки и указатели.

Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам, а водителей – заранее спланировать маршрут передвижения», – говорится в сообщении.

Путепровод на пересечении Луганской и Объездной закрылся на ремонт в середине мая, но масштабные работы на объекте начались 10 июля. С тех пор на Кольцовском тракте постоянные пробки, что сильно осложняет жизнь тем, кто добирается из города в аэропорт.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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