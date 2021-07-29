Организаторы отменили масштабное празднование Дня строителя, но его все равно отметят

В Екатеринбурге организаторы празднования Дня строителя отменили ежегодные торжества по поводу профессиональной даты. «Давно от нас ждут новости про то, будет праздник 7 августа на Плотинке или нет. У нас все площадки проработаны и готовы, есть брендирование, сценарий и договоры с артистами, но праздника в том масштабе, в котором планировали, не будет. Здоровье – важнее всего! Мы не рассматриваем вариант онлайн», – сообщила исполнительный директор Ассоциации строителей Урала Вера Белоус.

Участок, где появится велнес-площадка

Тем не менее, некоторые из запланированных мероприятий все же состоятся. Так, 5 августа крупнейшие застройщики Екатеринбурга откроют на набережной Исети (у бизнес-центра «Президент») велнес-площадку для горожан. «В ее состав войдут комплекс для занятий спортом на открытом воздухе, яблоневая аллея и скамейки по эскизу архитектора Ельцин-центра Бориса Бернаскони. Рядом администрация центра планирует сделать площадку для занятий йогой и открыть летний кинотеатр. Будет классное новое место в центре, чтобы провести время», – рассказала Белоус.

В тот же день в атриуме Ельцин-центра пройдет финал конкурса «Миссис стройкомплекс». Посмотреть на него смогут все желающие. Также состоится и финал XVIII Летней спартакиады предприятий строительного комплекса, дата и время уточняются.

«Лукавить, что мы в полном порядке, не буду. Мягко скажу, что немного грустим. И параллельно очень радуемся идее площадки для горожан на набережной! Ну и в конце скажу, видимо, уже банально и повторно относительно лета 2020, но… мы очень надеемся на крутой большой офлайн-праздник в 2022-м», – добавила Вера Белоус.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 29.07.21

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