Фасад УрГЭУ стал объектом стрит-арта площадью 400 квадратных метров (ВИДЕО)

Стена УрГЭУ на улице 8 Марта, 62, преобразилась благодаря художнику из Аргентины Элиану Чали, участнику Международного фестиваля уличного искусства Stenograffia. Организаторы фестиваля отмечают фирменные черты стиля художника: это базовая геометрия, абстракция и контрастные цветовые решения.

Стрит-арт Элиана Чали в Екатеринбурге

Своими арт-объектами Элиан Чали открывает дискуссию между людьми и городским пространством. Главная идея всех его работ – показать, что жизнь в городе больше, чем повседневная дорога с работы домой. Подобные изображения не определены конкретными образами – прохожий сам может додумать, что он видит в этой работе. «Абстракция не дает заранее подготовленных ответов, тебе нужно додуматься. А еще она работает как мост. Я строю одну часть моста, а прохожие достраивают ее, – пояснил художник. – Кроме того, мне нравится работать в различных средах. Существует много стран, а значит, и очень много контекстов, условий. Абстракции и геометрия делают меня большой частью этой среды без особых проблем».

В пресс-службе фестиваля пояснили, что архитектурная форма стены также была важна для Элиана, потому что он хотел поработать с нестандартной поверхностью. Самым подходящим холстом стала стена УрГЭУ. Семиэтажное здание было построено в 1981 году, а площадь расписанной стены составляет 400 кв. м. Помимо своего масштаба, поверхность выделяется собственным ритмом панелей.

Масштабные работы Элиана Чали можно найти более чем в 30 городах таких стран, как Австралия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Испания, Канада, Чили, Арабские Эмираты, США, Англия, Франция, Германия, Италия, Мексика, Польша, Португалия, Перу и другие. Он является основателем и содиректором Косовской галереи (2012-2015, Кордова), был главным куратором MAC Feria de Arte Contemporáneo. В 2016 году он опубликовал свою первую книгу Hábitat. Его работы задокументированы во многих издательских проектах, связанных с искусством, дизайном и архитектурой.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Всеволод Феникс

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