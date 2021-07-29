Мусорщики назвали топ-должников: «Верный», «Почта России» и Минобороны

Представители «Спецавтобазы», регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами на востоке Свердловской области, рассказали о самых злостных должниках. В топ неплательщиков попал торговый центр «Аида» в Екатеринбурге – владельцы задолжали за обращение с отходами 22 млн рублей, центральное жилищно-коммунальное управление Министерства обороны РФ – 8,7 млн рублей, сеть продуктовых «Верный» – 7,2 млн рублей, а также «Почта России» – 3,4 млн рублей. «С должниками мы работаем в судебном порядке. Для тех, кто накопил крупный долг и при этом готов к конструктивному диалогу, мы готовы пойти на индивидуальные условия и заключить соглашение о погашении», – пояснил коммерческий директор предприятия Виктор Малютин.

Но не только владельцы торговых сетей и коммунальных предприятий не платят за мусор. Также этим грешат и собственники т. н. резиновых квартир, которые прописывают у себя множество людей. Например, в Березовском житель задолжал 70,5 тысячи рублей за ТКО, сообщили в пресс-службе «Спецавтобазы». «По закону плату за услугу начисляют на каждого жильца. По данным, полученным от МВД, в квартире должника проживают 26 иностранных граждан. Отсюда и получилась внушительная сумма. В июне в отношении должника выписан судебный приказ. По нему гражданин должен погасить сумму долга, пени, а также судебные издержки», – рассказал Малютин.

Существенные задолженности – от 50 до 60 тысяч рублей – есть и у жителей Белоярского, Сысерти, Арамили, Богдановича, Ирбита и Артемовского.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 29.07.21

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