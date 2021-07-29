В Кушве судят директора завода, по вине которого погиб 15-летний рабочий

Директор ООО «Кушвинский кирпичный завод» пойдет под суд за преступную халатность, которая привела к гибели подростка на производстве. 39-летний мужчина обвиняется по ч. 2 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека». Ему грозят принудительные работы или лишение свободы на срок до четырех лет.

Трагедия на заводе случилась в июле 2020 года. По версии следствия, директор предприятия нанял 15-летнего подростка на место шихтовщика без трудового договора. Этот факт был доказан в суде по итогам прокурорской проверки.

Несовершеннолетний рабочий приступил к своим обязанностям с 25 июня, а 2 июля получил смертельные травмы на ленточном конвейере. Это произошло в период с 16:40 до 19:10 в помещении шихтозапасника производственного цеха. Подростка затянуло в движущиеся и вращающиеся элементы заводского механизма, он погиб на месте. Как установила прокуратура, нечастный случай произошел из-за того, что рядом с конвейером не было необходимых ограждений.

Уголовное дело директора завода рассмотрит Кушвинский городской суд. В следственном комитете добавили, что мужчина не признал своей вины, но доказательства обвинения были собраны. «Проведен осмотр места происшествия, допрошено более 50 свидетелей, проанализирован значительный объем интересующей следствие документации, назначены и проведены необходимые экспертизы, в том числе, судебные медицинская и почерковедческая», – сообщили в СК.

Кушва, Ангелина Сергеева

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