Свердловские врачи прооперировали ребенка в процессе его рождения

Врачи областной детской клинической больницы впервые в регионе провели уникальную процедуру EXIT (Ex Utero Intrapartum Treatment). Это хирургическая манипуляция во время кесарева сечения, когда новорожденный частично извлекается из чрева матери, но пуповина не пересекается. Ребенок снабжается кислородом через плаценту, а в это время хирурги делают ему операцию.

Как рассказали в пресс-службе областного минздрава, аномалия развития дыхательных путей у малыша была обнаружена еще внутриутробно. «Процедура EXIT была единственным вариантом оказания помощи в такой клинической ситуации. Суть нашего вмешательства состояла в том, что ребенок частично рождается, но остается прикрепленным пуповиной к плаценте, в то время как детский хирург устанавливает протез верхних дыхательных путей – специальную трубку, которая позволяет дышать. После завершения операции пуповину пересекают, и ребенок полностью рождается. Затем продолжается оставшаяся часть кесарева сечения», – объяснил заведующий отделением анестезиологии реанимации и интенсивной терапии №1 ОДКБ Марк Пруткин.

EXIT намного сложнее, чем стандартное кесарево сечение, так как здесь нужна тщательная координация действий акушеров-гинекологов, неонатологов и хирургов. Сложность заключается в сохранении достаточного кровотока через пуповину, защите плаценты и предотвращении сокращений матки, чтобы было достаточно времени для установления трубки.

«Ребенок с патологией верхних дыхательных путей оставался на плацентарном кровотоке, что позволило нам выполнить операцию по обеспечению возможности дыхания новорожденного. Данная патология практически не оставляет шанса на благоприятный исход беременности, но благодаря слаженной работе мультидисциплинарной бригады нам удалось протезировать функцию дыхания», – отметил заместитель главного врача по хирургии Юрий Баранов.

Специалисты также подчеркнули, что ребенок родился с низкой массой тела (1700 граммов), на сроке 30 недель.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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