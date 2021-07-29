В Свердловской области почти 500 больных Covid-19 находятся в реанимациях

Свердловская область обновила суточный максимум заражений Covid-19. На 29 июля в регионе зарегистрировано 499 новых случаев коронавируса, из них 100 – в Екатеринбурге.

Число тяжелых пациентов резко увеличилось и бьет рекорды. По данным оперштаба, 828 больных находятся в тяжелом состоянии, в том числе 497 человек лежат в реанимациях и большинство – на аппаратах ИВЛ (416 больных). Таких показателей заболеваемости не было ни в первую, ни во вторую волну Covid-19. Смертность от коронавируса остается очень высокой, скончался еще 21 человек. Общее число летальных исходов с начала пандемии только в Свердловской области – 4315.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 29.07.21

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