Телефонные мошенники выманили у жительницы Екатеринбурга 2,7 млн рублей

В Свердловской области расследуется очередной случай телефонного мошенничества в особо крупном размере: у женщины 1973 г.р. обманом выманили 2,7 млн рублей.

Как сообщили в пресс-группе УМВД Екатеринбурга, сначала потерпевшей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником одного из силовых ведомств. Он сказал собеседнице, что неизвестные пытаются снять деньги с ее счетов, и поэтому ей необходимо следовать указаниям представителя отдела безопасности банка. Затем лжесиловик перевел даму на неизвестных, которые убедили ее обналичить все накопления и через QIWI-кошелек перевести их на «защищенные» банковские счета. Как только потерпевшая выполнила указания мошенников, они перестали выходить на связь. Женщина поняла, что ее обманули.

Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшей, превысила 2,7 миллиона рублей. По словам женщины, на нее было оказано психологическое давление, из-за этого она не смогла адекватно воспринимать происходящее.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере».

Управление МВД по Екатеринбургу в очередной раз предупреждает граждан, что нельзя передавать или переводить свои денежные средства незнакомым лицам либо на неизвестные счета. В данной ситуации вам стоит позвонить в кредитную организацию по указанному на официальном сайте номеру и уточнить, действительно ли с вами связывался представитель банка. Если окажется, что вы столкнулись с мошенником, – незамедлительно обращайтесь в полицию.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 29.07.21

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