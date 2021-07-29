На Среднем Урале ожидаются грозы и сильные ливни

В Свердловской области объявлено штормовое предупреждение. По прогнозу метеорологов, 30 июля в регионе ожидаются сильные дожди, грозы и ветер с порывами до 15 метров в секунду. Ливни пройдут в дневное время преимущественно в северных территориях области.

МЧС рекомендует жителям на период непогоды отказаться от отдыха на природе, походов и сплавов. Владельцам частных домов следует проверить ливневую канализацию для отвода дождевой воды.

«Во время грозы дома закройте окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия. Во время ударов молнии не подходите близко к электропроводке, молниеотводу, водостокам с крыш, антенне, не стойте рядом с окном, по возможности выключите электробытовые приборы. Не пытайтесь найти укрытие под деревьями, помимо того, что велик риск попадания в них молний, крупные градины и сильный ветер могут поломать ветви деревьев, а это может нанести вам повреждения», – советуют спасатели.

Автомобилистов также просят соблюдать осторожность. Не нужно пытаться преодолеть подтопленные участки дороги, лучше переждать ливень на обочине, включив аварийные огни.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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