На Сортировке меняют трубы, которые питают весь микрорайон (ВИДЕО)

В Екатеринбурге продолжается подготовка к новому отопительному сезону. Энергетики меняют магистраль, от которой горячую воду и отопление получает микрорайон Сортировка. Старые сети прокладывали еще 1988 году, и они исчерпали свой ресурс.

На Сортировке меняют трубы

Магистраль М6 тянется от Свердловской ТЭЦ на проспекте Космонавтов до улицы Кунарской, работы по замене начались в прошлом году – сменили 600 метров. В этом сезоне перекладывают участок трубы диаметром 500 мм на улице Таватуйской (ее длина 340 метров) и распределительные сети до теплопункта на Бебеля длиной 270 метров. От этого участка зависят около 300 домов, детсады, школы, больница. В следующем году в планах участок на Новой Сортировке в районе Пехотинцев – Софьи Перовской. После этого магистраль будет готова к переходу на работу по закрытой схеме – то есть когда в батареи отопления и водопровод подается не одна и та же вода, в таком случае есть возможность подавать горячую воду питьевого качества.

Укладка труб идет по современным технологиям. Как рассказал начальник района тепловых сетей № 6 АО ЕТК Артем Соколов, используется система ОДК (оперативного дистанционного контроля) – о возможных проблемах с сетями энергетики будут узнавать с помощью надземных терминалов, вести раскопки и нарушать благоустройство уже не будут. Текущие работы для жителей окрестных домов проходят максимально комфортно: горячая вода подается по временному трубопроводу. К 15 сентября, то есть до старта нового отопительного сезона, монтаж труб будет завершен. А до 1 октября подрядчики АО ЕТК восстановят благоустройство.

В этом году в Екатеринбурге заменят 70 км сетей, без отключения горячей воды, с применением современных материалов и технологий. Узнать подробнее о ходе реконструкции, сроках и этапах работ в этом году можно на специальном сайте, который запустили энергетики.

Екатеринбург, Светлана Загороднева, Всеволод Феникс, Антон Отман

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