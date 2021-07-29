Почти 6% школьников и студентов имеют склонности к употреблению наркотиков и алкоголя

В Свердловской области 5,92% школьников, учащихся ссузов и студентов вузов имеют «явную рискогенность» – склонность к употреблению наркотиков, алкоголя или табака. Таковы итоги социально-психологического тестирования, проведенного среди 204,4 тысячи человек в 2020 году. Данные приводит министерство образования и молодежной политики региона.

По итогам этого среза профилактические осмотры провела наркологическая служба Свердловской области. Специалисты смогли обследовать 23 632 человека из 529 образовательных учреждений, включая 17 641 школьника, 5797 учащихся ссузов и 194 студента.

«Среди тех, кто прошел профилактический осмотр, не выявлено ни одного факта употребления наркотиков, – отметили в пресс-службе областной наркологической больницы. – Но были выявлены факты злоупотребления алкоголем и употребление табака».

Со всеми учащимися специалисты побеседовали, в некоторых случаях – приглашали их родителей. Кстати, по информации наркологической службы, случаев, когда родители отказываются от обследования, довольно много. «В образовательных учреждениях, где проводились осмотры, по-прежнему достаточно отказов от обследования со стороны родителей. Безусловно, это их право. Но, как врач психиатр-нарколог, хотел бы подчеркнуть, что ранее выявление фактов потребления психоактивных веществ и превентивные меры способны изменить ситуацию и нивелировать риски развития зависимости среди подрастающего поколения», – рассказал главный нарколог Свердловской области Олег Забродин.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 29.07.21

На Сортировке меняют трубы, которые питают весь микрорайон (ВИДЕО). / На Среднем Урале ожидаются грозы и сильные ливни. / Телефонные мошенники выманили у жительницы Екатеринбурга 2,7 млн рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»