Суд дал 21 год колонии уральцу за растление 14 мальчиков. Приговор собираются обжаловать

Сегодня в Нижнем Тагиле суд приговорил местного жителя к 21 году колонии за растление несовершеннолетних. Уголовные дела были возбуждены по разным статьям, в том числе – по 131 УК РФ «Изнасилование с применением насилия или угрозой» и 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера» (в т.ч. мужеложство), передает «Новый День».

Подсудимому – 49 лет. Он не только растлевал мальчиков (агентство «Между строк» уточняет, что было минимум 14 эпизодов, – тех, сто удалось доказать), но и выкладывал интимные видео с ними в Сеть.

Отметим, что свою вину мужчина не признал. Он намеревается обжаловать приговор.

Нижний Тагил, Елена Сычева

Нижний Тагил. Другие новости 29.07.21

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