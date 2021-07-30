Спустя 15 лет бизнесмена будут судить за неудачное заказное убийство

В Екатеринбурге будут судить бизнесмена, который почти 15 лет назад заказал убийство своего бывшего делового партнера. Об этом сообщил руководитель 4-го отдела по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по Свердловской области Георгий Койнов.

Сама попытка покушения произошла еще в 2007 году. Тогда, по версии следствия, директор неназванной фирмы решил избавиться от своего бывшего партнера по бизнесу, который жил в Вологодской области. В середине июня обвиняемый прилетел в командировку из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, где через директора местного филиала своей фирмы познакомился с её мужем. Ему он предложил за 1,2 млн рублей убить своего бывшего делового товарища. Тот согласился – он должен был разработать план убийства и найти исполнителей. В итоге в качестве киллеров были наняты брат посредника, а также их общий знакомый.

«Узнав о том, что исполнители найдены, обвиняемый передал своему сообщнику задаток – не менее 50 тысяч рублей на поездку и проживание в Вологде. При этом он дал указание, чтобы исполнители преступления по прибытии в Вологду приобрели в магазине ножи. Но «киллеры», приехав в Вологду, сами сообщили своей жертве о цели своего визита», – рассказали в пресс-службе областного управления СКР.

В итоге посредника взяли с поличным сотрудники МВД – при передаче части денег за «заказ». «Была разыграна криминальная инсценировка: в вологодских СМИ разместили информацию о том, что якобы пропал без вести потерпевший коммерсант и что через некоторое время на берегу пруда был найден брошенным его внедорожник. Через два дня «киллеры» позвонили посреднику и сообщили, что выполнили заказ, зарезав и утопив жертву в карьере», – рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Когда посредник рассчитывался с лжеубийцами, его задержали, а в последствии отдали под суд. Узнав об этом, заказчик скрылся. Его объявили в международный розыск. «Как было установлено в дальнейшем, мужчина поменял фамилию и скрывался за границей, а затем через несколько лет вернулся в Россию, где стал постоянно проживать в Тихвине Ленинградской области. В результате тщательно спланированной спецоперации, проведённой сыщиками уголовного розыска ГУ МВД РФ по Свердловской области, после получения конкретной оперативной информации от Интерпола о том, что обвиняемый сменил в зарубежном государстве паспорт в связи со сменой фамилии, последний был задержан 7 апреля 2021 года в Ленинградской области», – отметил полковник Горелых.

Судебная психиатрическая экспертиза в отношении заказчика убийства показала, что он вменяем и отдавал себе отчет в совершаемых действиях. Однако своей вины он не признал. Тем не менее, следствию удалось собрать достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело за организацию приготовления к убийству по найму, совершенному группой лиц по предварительному сговору, с утвержденным обвинительным заключением направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 30.07.21

В Арбитражном суде решат вопрос о привлечении депутата Ковпака к ответственности за долги компании. / За неделю от коронавируса привились 86 тысяч свердловчан. / Сегодня завершится выдвижение кандидатов в заксобрание. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»