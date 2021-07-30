Врач описал опасные последствия Covid-19: снижение IQ, панические атаки и аутоиммунные заболевания

Руководитель лабораторных проектов в ГМК МЕДМА Александр Соловьев считает, что люди во многом недооценивают Covid-19 и его последствия. Болезнь оказывает длительное и серьезное влияние на нервную, сердечно- сосудистую системы и другие органы. Нередко переболевшим требуется госпитализация из-за осложнений, вызванных коронавирусом.

«Неудачи большинства стран при реализации стратегий борьбы с пандемией приводят к тому, что обновленный вирус возвращается и с каждой волной инфицирует все большее количество людей разного возраста. Стратегия «жизнь с ковидом» – это проигрышная стратегия для человечества. Смерть – не единственный плохой исход ковида. И поэтому важно предпринимать максимальные усилия для прекращения распространения вируса», – пишет Александр Соловьев в фейсбуке.

Врач делится выжимкой из множества исследований, включающих в себя оценку постковидных нарушений. Симптомы лонг-ковида (то есть, более 12 недель) наблюдались более чем у 50% пациентов. Две трети переболевших заявили, что лонг-ковид влияет на их повседневную жизнь. После госпитализации 91% исследуемых в течение полугода плохо переносили физические нагрузки, быстро утомлялись, испытывали нарушения сна, тревожность или депрессию.

«После ИВЛ при COVID-19 наблюдается стойкий когнитивный дефицит – IQ снижается на 7 пунктов! Это больше, чем после инсульта или отравлении свинцом. Даже после легкого Covid-19 многие пациенты сталкиваются с когнитивными расстройствами: небольшая неэффективность при выполнении задач, требующих рассуждений, анализа, планирования. Опубликовано несколько работ с оценкой постковидных нарушений у молодых людей (16-30 лет) при Covid-19, не требующем госпитализации. Более 50% испытывают разные нарушения в течение 6 месяцев: 35% усталость (7% сильную усталость), 30% повышенную потребность в отдыхе, 29% недостаток энергии, 23% трудности с подбором отдельных слов, 19% трудности с концентрацией внимания, 18% проблемы с памятью. Наивно думать, что большинство из симптомов – это всего лишь легкие проблемы, с которыми можно жить, не обращая на них внимания. […] Описаны катастрофические тромботические события у молодых людей даже с бессимптомным течением ковида. Значительная часть людей испытывает симптомы вегетативной дисфункции – ортостатические симптомы (появляющиеся при смене положения из лежа/сидя в стоя): учащенное сердцебиение, усталость, одышка, боль в груди, головокружение, панические атаки и синкопы (обмороки). Среди грозных неврологических нарушений описаны: энцефаломиелит, аутоиммунный энцефалит, поперечный миелит, синдром Гийена-Барре (восходящий паралич) и Миллера-Фиша (деминиелизурующая полинейропатия)», – приводит примеры Александр Соловьев.

Эксперт подчеркивает, что в ближайшие годы важной темой будет реабилитация после Covid-19. Для помощи переболевшим потребуется командная вовлеченность медиков разных специальностей, психологов и социальных работников. «Акцент на вакцинации – это правильно! Но важно помнить, что вакцинация не решает в полной мере вопроса передачи вируса и заболеваемости. Пренебрежение эффективными мерами контроля распространения вируса приводит к тому, что с вирусом встречается большое количество людей. И эта встреча часто не проходит бесследно», – отмечает Соловьев.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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