В Свердловской области впервые выявили более 500 заболевших Covid-19 в сутки

В Свердловской области очередной рекорд по заболеваемости Covid-19 – за сутки выявлено 507 новых случаев, в том числе 137 заражений в Екатеринбурге. Оперштаб зарегистрировал еще 20 смертей от коронавируса. Общее число летальных исходов с начала пандемии увеличилось до 4 335. Количество пациентов с тяжелым течением болезни остается неизменным: 820 человек находятся в тяжелом состоянии, более половины из них лежат в реанимациях, в том числе 390 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. Почти семь тысяч больных госпитализированы в состоянии средней тяжести. Всего за полтора года в Свердловской области зафиксировано 106 909 случаев коронавируса, в общую статистику включаются в том числе и повторные заражения.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Екатеринбург. Другие новости 30.07.21

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