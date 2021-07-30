Пообщалась с президентом в «Артеке»: школьница из Первоуральска создала несколько онлайн-курсов и победила во всероссийском конкурсе

Восьмиклассница из Первоуральска Мария Миллер стала победительницей Всероссийского детского конкурса «Большая перемена». Этим летом Маша уже успела побывать в «Артеке» и пообщаться с Владимиром Путиным, а еще получила приз – путешествие на поезде от Москвы до Владивостока и обратно.

Весной прошлого года, когда школы страны закрылись на карантин, Маше пришла идея создать собственные онлайн-курсы, чтобы сделать дистанционное образование доступным и интересным. «Во время самоизоляции меня попросили записать видеоурок по технологии, – рассказала «Новому Дню» Мария. – Учитель решила, что у меня хорошо получилась поделка, а значит, я могу обучить кого-нибудь еще». После этого тогда еще шестиклассница взялась за создание собственного проекта – комплекса онлайн-курсов по учебной программе.

В комплекс входят мастер-класс по технологии и три курса, два из которых – по математике и истории – реализуются уже сейчас. «Курсы изучают дети из моей школы – лицея №21 Первоуральска. Я выбираю класс, подстраиваюсь под его расписание и начинаю работать, так сказать, испытываю образовательный материал. В большинстве обучаю детей своей школы, иногда ищу ребят в интернете».

В «Большой перемене» Маша Миллер приняла участие, потому что условия конкурса были достаточно необычными: не нужно писать проекты и решать предметные задания. Конкурс развивает креативность и мышление, и задания там соответствующие. «Для меня сложнее всего оказались логические задачи, – говорит Мария. – А еще я волновалась перед онлайн-собеседованием, после которого мы отправлялись в «Атрек»».

В МДЦ «Артек» проходил финал «Большой перемены», там собрались дети со всей страны. Среди учащихся 5-7 классов из Свердловской области в лагерь поехали 25 человек. Финалисты, среди которых была Маша Миллер, в командах создавали проект «школы будущего». Участники конкурса также встречались с представителями администрации «Большой перемены», актерами, телеведущими. С Владимиром Путиным Мария пообщалась по видеосвязи. Они обсудили перспективы онлайн-образования, Путина удивили разные направления курсов Маши – по истории и математике, и ее преданность родной школе.

«Я сильно волновалась перед разговором с Владимиром Владимировичем! – поделилась с корреспондентом «Нового Дня» Мария. – Раньше я никогда не участвовала в таких масштабных мероприятиях, боялась неправильно выразиться. Однако мне понравилось, ведь меня выслушали и дали моим действиям оценку, с которой я согласна».

«На мероприятиях часто звучало предложение создать онлайн-школу «Большой перемены», причем не только от меня, но и от других, – рассказала Маша. – Там много ребят, каждый из которых что-то умеет: программировать, снимать и монтировать видео. Я надеюсь, что нас соберут в одном месте, и проект будет реализован, ведь там много людей со схожими идеями, но профиль у каждого свой. Если получится создать школу, то спектр предметов будет достаточно широк. Сама я планирую и дальше развиваться в этом направлении, сейчас, к примеру, хочу углубиться в психологию. Однако бизнес из онлайн-школы я делать не хочу, в первую очередь потому, что образование должно быть доступно каждому».

Екатеринбург, Мария Зыкова

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