На Уралмаше открыли школу за 900 миллионов рублей

В Екатеринбурге после трехлетней реконструкции открылась школа №80 на улице Калинина. Современное здание рассчитано на 1100 учеников. С 1 сентября школа распахнет двери для детей, а сегодня учебное заведение осмотрели губернатор Евгений Куйвашев и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

Новая школа состоит из трех блоков, каждый в четыре этажа. На строительство было потрачено почти 900 миллионов рублей (550 миллионов выделила область, остальные деньги поступили из муниципального бюджета), еще порядка 108 миллионов рублей ушло на оснащение школы.

В здании оборудованы учебные кабинеты и игровые комнаты для младших школьников, классы для средней и старшей школы, мастерские. На первом этаже располагается медицинский блок, столовая на 512 мест, на втором – два спортзала и актовый зал, также в школе есть двухуровневый библиотечно-информационный центр с киноаудиторией. Отдельная гордость учебного заведения – профильный инженерно-технологический класс с лабораторией 3D-моделирования. В школе есть система контроля доступа и видеонаблюдения, внутри здания создана доступная среда для маломобильных людей, на территории школы есть игровые площадки, воркаут и зоны отдыха.

«Здесь все сделано так, как должно быть в современной школе, по лучшим мировым практикам – от кабинетов до учебных программ. Мы посмотрели «начинку»: лаборатории, студии, библиотеку. Если не знать, что это школа – можно подумать, что это офис крутой IT-компании», – отметил Евгений Куйвашев. «Эту школу ждали очень давно, потому что еще в 2014 году 80-я школа, которая была рассчитана на 425 мест, была закрыта в связи с аварийностью. Детей перевели в школу №72. В этом году в целом мы открываем более 3 тысяч мест в образовательных учреждениях, в детских садах – более 2 тысяч», – заявил Алексей Орлов.

По словам Куйвашева, в планах сдать с 2021 по 2024 год в Свердловской области 21 объект школьного строительства на 15,7 тысячи человек – это совершенно новые учебные заведения и корпуса, построенные для действующих школ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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