В УрФУ будут готовить специалистов по онлайн-выборам

В Уральском федеральном университете в этом году реализуется новое направление подготовки в магистратуре – «Политические технологии в системе взаимодействия с органами государственной власти». Эта программа совершенно новая, ее аналогов нет ни в Уральском округе, ни за его пределами.

‌Как сообщила «Новому Дню» директор департамента политологии УрФУ Анна Гурарий, бюджетных мест на направлении – 14, хотя обычно на абсолютно новые программы мест куда меньше. Это, подчеркивает директор департамента, указывает на нехватку специалистов в области политических технологий.

‌«Это политология «новой волны», спрос на таких специалистов сейчас очень высок, – поясняет Анна Дмитриевна. – Сфера активно развивается, поэтому в новой реальности нужны новые политологи для работы в избирательной комиссии, бизнесе, партийных штабах. В мире расширяется влияние онлайн-пространства, и сейчас очень мало специалистов, обеспечивающих работу в интернете».

‌«Политические технологии» – специальность прикладная, образовательная программа которой включает большой пласт практической деятельности. Место практики студенты смогут выбрать самостоятельно, будь то администрация области или города, избирательная комиссия, которая меняется так же быстро, как и сам избиратель, аппарат по защите прав человека или партийный штаб. Студентам расскажут о современных приемах политических кампаний, они будут учиться коммуникации между властью и иными структурами. За два года магистратуры студенты научатся работать с государственными системами и получат опыт в проведении выборов.

‌«Сейчас политическая сфера требует современного подхода. Мы столкнулись с ситуацией, когда агитационную работу нужно проводить онлайн, но таких специалистов мало. На новом направлении как раз будет дисциплина «Работа в интернете», – пояснил «Новому Дню» профессор кафедры политических наук Анатолий Гагарин. – В процессе обучения студенты поучаствуют во множестве мастер-классов от российских политконсультантов, в прошлом году у нас был подобный опыт, и интерес был с обеих сторон».

‌Как пояснил Анатолий Гагарин, скорость процессов в политологии невероятно высока, поэтому требуются специалисты с новыми знаниями. ‌«Низкий уровень проведения избирательной кампании и возможные казусы – следствие тех политический процессов, которые произошли совсем недавно, но в них не успели вникнуть», – отметил Анатолий Станиславович.

‌Поступить в магистратуру на «Политические технологии» может любой бакалавр или специалист, направление подготовки значения не имеет. ‌«Освоить профессию за два года можно, – уверен Анатолий Гагарин. – А другая специальность будет даже плюсом, так как опыт в иной деятельности уже есть».

‌Чтобы поступить в магистратуру УрФУ на бюджет, необходимо подать документы до 4 августа. Это можно сделать лично, в главном корпусе университета на Мира, 19, или онлайн через личный кабинет студента. Затем нужно пройти компьютерное тестирование с технологией прокторинга (наблюдением проверяющего через фронтальную камеру). Тестирование включает в себя английский язык, историю и профильный блок.

‌«Политология – это наука, а политические технологии – это технологические процессы работы, – отмечает политолог Михаил Коробельников. – Работа политолога сезонная, но сейчас они востребованы. Я сам по образованию историк, но пошел бы в магистратуру на новую специальность. Я люблю учиться, тем более бесплатно».

‌Екатеринбург, Мария Зыкова

‌Екатеринбург. Другие новости 30.07.21

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