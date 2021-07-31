Отлетевшая от грузовика деталь убила водителя встречного автомобиля (ФОТО)

Молодой водитель ВАЗа погиб от удара отлетевшей детали встречного грузовика, которая на большой скорости попала в его лобовое стекло.

В пресс-службе областного ОГИБДД сообщили, что трагедия случилась прошлым вечером на 19 км автодороги «Нижние Серги – Михайловск – Арти». По предварительным данным, водитель автомобиля «Ман» с полуприцепом ехал в сторону поселка Арти. У грузовика на ходу отвалился металлический фрагмент тормозного барабана левого заднего колеса, который влетел прямо в лобовое стекло встречного автомобиля ВАЗ-21103 под управлением водителя 1999 г.р. У молодого человека была сломана шея. Он был доставлен в больницу, но не выжил.

Сотрудники ГИБДД изучили записи камер фиксации нарушений ПДД и установили номер грузовика. С его хозяином связались автоинспекторы. Мужчина пояснил, что действительно был на месте ДТП, а сейчас находится в Екатеринбурге на одной из промышленных баз на разгрузке. Выехавшие к нему сотрудники ГИБДД установили, что в прицепе тягача нет фрагмента тормозного барабана левого заднего колеса. По факту ДТП проводится проверка.

Нижние Серги, Елена Владимирова

Нижние Серги. Другие новости 31.07.21

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