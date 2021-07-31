В Свердловской области от Covid-19 впервые умерли 23 человека за сутки

В Свердловской области впервые за все время пандемии Covid-19 скончались 23 человека за сутки. Общее число умерших составило 4 358.

Продолжает расти и число инфицированных. Как сообщает региональный оперштаб, за последние сутки подтверждено 512 новых случаев, в том числе 156 – в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 107 421.

Состояние 838 госпитализированных оценивается как тяжелое, 501 из них находится в реанимации, в том числе 392 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 6 988 человек. Остальные чувствуют себя удовлетворительно.

За сутки выписан 471 человек, всего – 99 847.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 31.07.21

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