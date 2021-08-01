Из-за пьяной женщины за рулем два человека погибли, еще трое – пострадали (ФОТО)

Два человека погибли и еще трое получили травмы в ДТП на 23 км федеральной автодороги «Екатеринбург –Тюмень».

Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе областного УГИБДД, трагедия произошла в субботу, 31 июля, около 23:00. Нетрезвая женщина 47 лет за рулем автомобиля «Ниссан Тиида» не справилась с управлением и врезалась в дерево. Погибли две ее пассажирки – женщины 45 и 37 лет. Сама женщина-водитель, пассажир – мужчина 47 лет и 9-летний ребенок, получили травмы. Ребенок находился на заднем пассажирском сидении посередине и был пристегнут ремнем безопасности, благодаря чему пострадал не очень сильно.

На месте ДТП автолюбительницу проверили на состояние опьянения, результат – 0.477 мл/л. Женщину ждет суд, автомобиль помещен на спецстоянку. По факту ДТП ведется следствие.

Белоярский, Евгения Вирачева

Белоярский. Другие новости 31.07.21

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