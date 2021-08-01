«Остап Бендер» из Екатеринбурга обманул хозяина магазина на 400 тысяч рублей

В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении 26-летнего администратора магазина, подозреваемого в мошенничестве с акционными товарами.

Как сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, выявить мошенника удалось только благодаря тому, что руководство торговой сети обратило внимание на слишком большое число возвратов товара в одном из магазинов.

Про версии следствия, злоумышленник использовал разницу в цене между одним и тем же товаром по акции и без нее. Он имитировал покупку, а затем – возврат товара клиенту, причем покупка фиксировалась в кассе по акционной цене, а возврат уже по обычной, то есть более высокой стоимости. Фактически же никаких сделок не проводилось, и товар оставался на полке, а разницу, полученную в результате фиктивных продаж и возврата, подозреваемый просто забирал из кассы. Таким образом за два месяца он получил 400 тысяч рублей.

В отношении ранее не судимого мужчины возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ – «Мошенничество с использованием служебного положения». Максимальное наказание, предусмотренное за подобное преступление, составляет шесть лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 01.08.21

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