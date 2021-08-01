В Свердловской области выявлено 520 новых случаев Covid-19

За последние сутки на территории Свердловской области подтверждено 520 новых случаев Covid-19,в том числе 149 – в Екатеринбурге. Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции – 107 941.

Как сообщили в региональном оперштабе, состояние 841 пациента оценивается как тяжелое, 505 из них находятся в реанимации, в том числе 393 – на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 7 069. За сутки выписаны 452 человека, всего – 100 299.

За сутки зарегистрировано 22 случая смерти больных Covid-19, всего – 4 380.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Екатеринбург. Другие новости 01.08.21

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