Сегодня ночью на 41-м году жизни скоропостижно скончался генеральный директор КРК «Уралец» и ледовой арены им. Александра Козицына Андрей Синецкий. Об этом сообщил хоккейный клуб «Автомобилист».





«Андрей Владимирович был истинным энтузиастом хоккея, на протяжении многих лет успешно руководил ледовыми аренами Екатеринбурга и Верхней Пышмы, занимался их модернизацией и развитием. Он был настоящим другом для каждого из нас, надежной опорой для всех трех команд, входящих в нашу систему. Хоккейный клуб «Автомобилист» скорбит об этой невосполнимой утрате. Выражаем глубочайшие соболезнования семье, друзьям и коллегам Андрея Синецкого!», – говорится в сообщении клуба.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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